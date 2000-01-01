Володина (Вдовина) Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Вдовина) Матрона Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1876

Муж: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Володина Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Володина Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
21.09.1882

Сын: Володин Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Володин Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
31.05.1888

Дочь: Володина Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
11.12.1889

Дочь: Володина Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
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