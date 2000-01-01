Володина (Вдовина) Матрона Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1876
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Володина Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Володина Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1882
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Володин Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
31.05.1888
Дочь: Володина Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
11.12.1889
Дочь: Володина Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Володин Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно