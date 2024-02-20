Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич

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Место рождения

Россия Витебская губ,г.Чашники ( Белорусь Витебская обл.,Чашникский р-н г.Чашники )

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

01.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Фусман Гирша

Мать: ?

Россия Витебская губ,г.Чашники ( Белорусь Витебская обл.,Чашникский р-н г.Чашники )
Место жительства
1941
РСФСР г.Ленинград, ул.Связи-5,кв-18
Военная награда
06.05.1985
Указ ПВС СССР об Юбилейном награжден орденом «Отечественной войны» 2 ст.
ЦАМО РФ , шк-59, ящ-40
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Ольга Соломоновна

Смерть
01.07.1986
РСФСР г.Ленинград
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