Фусман Зальман (Зиновий) Гиршевич
Место рожденияРоссия Витебская губ,г.Чашники ( Белорусь Витебская обл.,Чашникский р-н г.Чашники )
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти01.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Фусман Гирша
Мать: ?
Россия Витебская губ,г.Чашники ( Белорусь Витебская обл.,Чашникский р-н г.Чашники )
Место жительства
1941
РСФСР г.Ленинград, ул.Связи-5,кв-18
Военная награда
06.05.1985
Указ ПВС СССР об Юбилейном награжден орденом «Отечественной войны» 2 ст.
ЦАМО РФ , шк-59, ящ-40
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палей Ольга Соломоновна
Смерть
01.07.1986
РСФСР г.Ленинград