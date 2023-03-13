Смольниковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмольниковъ Иванъ

Смольниковъ Иванъ

avatar

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Смольниковъ Андрей

Мать: Смольникова Матрена

Орловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close