Лямина Анастасия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кураевъ Игнатий
Мать: Кураева Елена Герасимова
Рождение ребёнка
17.12.1893
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: Лямина Анна
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
27.07.1897
Дочь: Лямина Евдокия
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1899
Сын: Ляминъ Федоръ
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
21.02.1907
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Ляминъ Николай
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
05.06.1913
Сын: Ляминъ Александръ
Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляминъ Иванъ