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Лямина Анастасия Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кураевъ Игнатий

Мать: Кураева Елена Герасимова

Рождение ребёнка
17.12.1893

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Лямина Анна

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
27.07.1897

Дочь: Лямина Евдокия

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Ляминъ Федоръ

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
21.02.1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Ляминъ Николай

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Ляминъ Александръ

Отец ребёнка: Ляминъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляминъ Иванъ

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