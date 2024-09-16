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Сидякин Симеон Димитриев

Место рождения

Черновка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

23.07.1908 ст.

Дата смерти

06.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1908 ст.

Отец: Сидякин Дмитрий Иванович

Мать: Сидякина (Дудкина) Иустина Денисова

Черновка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
(ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №836, стр. 320 Деревни Черновки крестьянинъ Андрей Васильевъ Сидякинъ и деревни Тихоновки крестьянская дѣвица Марѳа Петрова Симонова
Смерть
06.06.1909 ст.
Черновка, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
(ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №900, стр. 48 в 11 месяцев от слабости

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