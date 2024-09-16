Сидякин Симеон Димитриев
Место рождения
Дата рождения23.07.1908 ст.
Дата смерти06.06.1909 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.07.1908 ст.
(ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №836, стр. 320 Деревни Черновки крестьянинъ Андрей Васильевъ Сидякинъ и деревни Тихоновки крестьянская дѣвица Марѳа Петрова Симонова
Смерть
06.06.1909 ст.
(ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №900, стр. 48 в 11 месяцев от слабости