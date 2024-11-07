Алена Терентьева
Место рожденияСтарый Бурец
Дата рожденияС 1709 по 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1722
Отец: Терентей (Терешка) Давыдов
Мать: Епистимия Кондратьева
Старый Бурец
https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1736
Сын: Филип Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1738
Сын: Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1741
Сын: Евдоким Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Смерть
Неизвестно