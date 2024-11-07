Алена Терентьева С 1709 по 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алена Терентьева

Место рождения

Старый Бурец

Дата рождения

С 1709 по 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1709 по 1722

Отец: Терентей (Терешка) Давыдов

Мать: Епистимия Кондратьева

Старый Бурец
https://kraeved.vp43.ru/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1736

Сын: Филип Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Евдоким Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Чанников Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Глубокой Лог, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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