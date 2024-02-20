Евдокименко (Корсун) Мария Никитична
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Дата рождения25.04.1908
Дата смерти18.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.04.1908
Отец: Корсун Никита Иванович
Мать: Корсун Улита
Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Бракосочетание
1925
Дагестанская, республика Адыгея, Россия
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Евдокименко Николай 1-Й Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
Дагестанская, Republic of Adygeya, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Евдокименко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
Дагестанская, республика Адыгея, Россия
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Евдокименко Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
СТ.САМУРСКАЯ, АПШЕРОНСКОГО Р-НА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
16.11.1934
Сын: Евдокименко Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
п.Новые Поляны Апшеронский р-н Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
16.01.1940
Дочь: Кокорева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
Новые Поляны, 352668
Рождение ребёнка
27.09.1945
Сын: Евдокименко Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
Новые Поляны, 352668
Рождение ребёнка
14.05.1950
Сын: Евдокименко Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович
п.Новые Поляны Апшеронский р-н Краснодарский кр.
Работа или профессия
Неизвестно
ДОМОХОЗЯЙКА
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
18.10.1984
УССР Донецкая обл.,г.Димитров