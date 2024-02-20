Евдокименко (Корсун) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко (Корсун) Мария Никитична

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская

Дата рождения

25.04.1908

Дата смерти

18.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908

Отец: Корсун Никита Иванович

Мать: Корсун Улита

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Бракосочетание
1925

Муж: Евдокименко Алексей Романович

Дагестанская, республика Адыгея, Россия
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Евдокименко Николай 1-Й Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

Дагестанская, Republic of Adygeya, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Евдокименко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

Дагестанская, республика Адыгея, Россия
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Евдокименко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

СТ.САМУРСКАЯ, АПШЕРОНСКОГО Р-НА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
16.11.1934

Сын: Евдокименко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

п.Новые Поляны Апшеронский р-н Краснодарский кр.
Рождение ребёнка
16.01.1940

Дочь: Кокорева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

Новые Поляны, 352668
Рождение ребёнка
27.09.1945

Сын: Евдокименко Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

Новые Поляны, 352668
Рождение ребёнка
14.05.1950

Сын: Евдокименко Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Евдокименко Алексей Романович

п.Новые Поляны Апшеронский р-н Краснодарский кр.
Работа или профессия
Неизвестно
ДОМОХОЗЯЙКА
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
18.10.1984
УССР Донецкая обл.,г.Димитров
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