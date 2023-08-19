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Нигородов Иосиф Петров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Нигородов Петр

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акилина Иосифова

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Нигородов Матвей Иосифов

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1887

Сын: Нигородов Иван Иосифов

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Нигородов Василий Иосифов

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Елизавета Иосифова

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлова Акилина Иосифова

Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигородова Елена Федотова

Смерть
Неизвестно
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