Нигородов Иосиф Петров
Место рождения
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: Нигородов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акилина Иосифова
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Рождение ребёнка
07.08.1882
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Рождение ребёнка
28.08.1887
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Нигородов Василий Иосифов
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Елизавета Иосифова
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлова Акилина Иосифова
Мать ребёнка: Нигородова Елена Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно