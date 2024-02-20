Савченко Дмитрий Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Дмитрий Евстигнеевич

Савченко Дмитрий Евстигнеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1864

Дата смерти

01.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Савченко Евстигней Яковлевич

Мать: Савченко Евгения Павловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
11.08.1884

Сын: Савченко Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Савченко Мирон Дмитриевич

Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Савченко Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
01.11.1889
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close