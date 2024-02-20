Савченко Дмитрий Евстигнеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1864
Дата смерти01.11.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
11.08.1884
Сын: Савченко Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евфросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Савченко Мирон Дмитриевич
Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Савченко Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Савченко Феодосия Артемьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
01.11.1889
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка