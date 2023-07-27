Турухина (Турухина) Фекла Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Турухин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
26.04.1905
Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно