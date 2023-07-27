Турухина (Турухина) Фекла Евлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина (Турухина) Фекла Евлампиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
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Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Турухин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Турухин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Турухин Василий Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турухин Василий Иосифов

Смерть
Неизвестно