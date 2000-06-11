(Бусалаева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусалаев Василий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.06.2000