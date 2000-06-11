(Бусалаева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бусалаева) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.2000

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусалаев Василий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.06.2000