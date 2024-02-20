Мурзенков (Супенко) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзенков (Супенко) Евдокия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

24.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889

Отец: Супенко Федор Григорьевич

Мать: Супенко Сарра Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Мурзенков Петр Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно
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