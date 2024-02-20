Мурзенков (Супенко) Евдокия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения24.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889
Отец: Супенко Федор Григорьевич
Мать: Супенко Сарра Ивановна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
21.01.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно