Белай Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белай Агафья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Белай Павел Никитович

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Одуд / Удод / Наталья Никитична

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Вера Никитична

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Плохая Анна Никитична

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

СССР
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Белай Иван Никитович

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белай Василий Никитич

Отец ребёнка: Белай Никита Калистратович

Смерть
Неизвестно
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