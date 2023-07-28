Ударцов Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдарцов Михайло

Ударцов Михайло

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Ударцов Сергий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Ударцов Егор Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно