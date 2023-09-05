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Носенко Иаков

Место рождения

Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Богуславец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носенко Максим

Мать: не указана

Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Богуславец
Рождение ребёнка
1800

Сын: Носенко Константин Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Николай Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Богуславец, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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