Носенко Иаков
Место рожденияПолтавская губерния, Золотоношский уезд, Богуславец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носенко Максим
Мать: не указана
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Богуславец
Рождение ребёнка
1800
Сын: Носенко Константин Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно