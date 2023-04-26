Герасим Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Фёдоров

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Место рождения

деревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: не указана

деревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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