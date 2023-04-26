Герасим Фёдоров
Место рождениядеревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: не указана
деревня Болдасево, Барановская волость, Хвалынский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно