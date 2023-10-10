Кириленко (Ходот) Стефанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко (Ходот) Стефанида Степановна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

10.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1873

Отец: Ходот Степан Андреевич

Мать: Ходот Ксения Назаровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
10.05.1896

Муж: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1897

Сын: Кириленко Климент Львович

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Кириленко Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1901

Дочь: Кириленко Ирина Львовна

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1904

Сын: Кириленко Порфирий Львович

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1908

Дочь: Кириленко Христина Львовна

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: Кириленко Ульяна Львовна

Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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