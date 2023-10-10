Кириленко (Ходот) Стефанида Степановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1873
Отец: Ходот Степан Андреевич
Мать: Ходот Ксения Назаровна
Бракосочетание
10.05.1896
Рождение ребёнка
23.01.1897
Сын: Кириленко Климент Львович
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Кириленко Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1901
Дочь: Кириленко Ирина Львовна
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1904
Сын: Кириленко Порфирий Львович
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1908
Дочь: Кириленко Христина Львовна
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: Кириленко Ульяна Львовна
Отец ребёнка: Кириленко Лев Васильевич
Смерть
Неизвестно