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Нелюбин Лука Iосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Нелюбин Iосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталiя

Мать ребёнка: Елисавета Назарова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Нелюбин Стефан Лукин

Мать ребёнка: Елисавета Назарова

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Лукина

Мать ребёнка: Елисавета Назарова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Нелюбин Иван Лукин

Мать ребёнка: Елисавета Назарова

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Параскева Лукина

Мать ребёнка: Елисавета Назарова

Смерть
Неизвестно
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