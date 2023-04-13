Нелюбин Лука Iосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Нелюбин Iосиф
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталiя
Мать ребёнка: Елисавета Назарова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Нелюбин Стефан Лукин
Мать ребёнка: Елисавета Назарова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Лукина
Мать ребёнка: Елисавета Назарова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Нелюбин Иван Лукин
Мать ребёнка: Елисавета Назарова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Параскева Лукина
Мать ребёнка: Елисавета Назарова
Смерть
Неизвестно