Никитина (Воронина) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1913
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913
Отец: Воронин Федор Малахиевич
Мать: Воронина Варвара
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Никитин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович
Рождение ребёнка
30.12.1938
Сын: Никитин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Ржевская Нина Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область