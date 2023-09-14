Никитина (Воронина) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Воронина) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913

Отец: Воронин Федор Малахиевич

Мать: Воронина Варвара

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Никитин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович

Рождение ребёнка
30.12.1938

Сын: Никитин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович

Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Ржевская Нина Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Нилович

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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