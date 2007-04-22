Клеткина (Масалкина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1956
Дата смерти22.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956
Отец: Масалкин Иван Васильевич
Мать: Масалкина Дарья Павловна
Образование
С 02.09.1963 по ?.06.1973
Средняя общеобразовательная школа №12
Образование
С ?.09.1973 по 11.06.1977
Куское музыкальное училище Министерства Культуры РСФСР, специальность фортепиано
Работа или профессия
С 11.01.1977 по 10.01.2007
Преподаватель и концертмейстер по классу фортепиано ДШИ №5
Бракосочетание
16.02.1980
Отдел ЗАГС Ленинского (Центрального) района (округа) г. Курска
Рождение ребёнка
23.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеткин Евгений Васильевич
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Рождение ребёнка
20.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клеткин Евгений Васильевич
Место жительства
С ?.07.1988 по 21.03.1990
ул. Союзная 71б, кв. 65
Место жительства
С 21.?.1990 по 22.?.2007
ул. Союзная, 71а, кв. 60
Развод
11.06.2004
Отдел ЗАГС Железнодорожного округа г. Курска
Смерть
22.04.2007
Причина смерти: Рак правой молочной железы | Рецидив рака молочной железы
Похороны
24.04.2007
Северное кладбище («Старое»), кв. 9, сектор 12