Клеткина (Масалкина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеткина (Масалкина) Ирина Ивановна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

30.05.1956

Дата смерти

22.04.2007

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956

Отец: Масалкин Иван Васильевич

Мать: Масалкина Дарья Павловна

Курск, город Курск, Курская область
Образование
С 02.09.1963 по ?.06.1973
Курск, город Курск, Курская область
Средняя общеобразовательная школа №12
Образование
С ?.09.1973 по 11.06.1977
Курск, город Курск, Курская область
Куское музыкальное училище Министерства Культуры РСФСР, специальность фортепиано
Работа или профессия
С 11.01.1977 по 10.01.2007
Курск, город Курск, Курская область
Преподаватель и концертмейстер по классу фортепиано ДШИ №5
Бракосочетание
16.02.1980

Муж: Клеткин Евгений Васильевич

Курск, город Курск, Курская область
Отдел ЗАГС Ленинского (Центрального) района (округа) г. Курска
Рождение ребёнка
23.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеткин Евгений Васильевич

Курск, город Курск, Курская область
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Рождение ребёнка
20.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клеткин Евгений Васильевич

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С ?.07.1988 по 21.03.1990
Курск, город Курск, Курская область
ул. Союзная 71б, кв. 65
Место жительства
С 21.?.1990 по 22.?.2007
Курск, город Курск, Курская область
ул. Союзная, 71а, кв. 60
Развод
11.06.2004

Муж: Клеткин Евгений Васильевич

Курск, город Курск, Курская область
Отдел ЗАГС Железнодорожного округа г. Курска
Смерть
22.04.2007
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Рак правой молочной железы | Рецидив рака молочной железы
Похороны
24.04.2007
Курск, город Курск, Курская область
Северное кладбище («Старое»), кв. 9, сектор 12
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