Алтухова (Рыжкова) Надежда Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Рыжкова) Надежда Абрамовна

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1817

Муж: Алтухов Конон Дементьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №21, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никита Алтухов, Тихон Дерябин... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Алтухова Домна Кононовна

Отец ребёнка: Алтухов Конон Дементьевич

Смерть
Неизвестно

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