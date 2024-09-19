Алтухова (Рыжкова) Надежда Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №21, метрическая книга за 1817 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Никита Алтухов, Тихон Дерябин... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Алтухова Домна Кононовна
Отец ребёнка: Алтухов Конон Дементьевич
Смерть
Неизвестно