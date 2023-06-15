Тетеря Аксинья Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Тетеря Иван Иванович
Отец ребёнка: Тетеря Иван Антонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тетеря Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тетеря Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно