Тетеря Аксинья Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеря Аксинья Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Тетеря Иван Иванович

Отец ребёнка: Тетеря Иван Антонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тетеря Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тетеря Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетеря Иван Антонович

Смерть
Неизвестно