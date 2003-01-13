Жваненко (Савенко) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.09.1923
Дата смерти13.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1923
Отец: Савенко Иван Андреевич
Мать: Савенко Дарья Васильевна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Бракосочетание
До 1959
Рождение ребёнка
До 1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жваненко Иван Мартьянович
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.2003