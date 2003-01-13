Жваненко (Савенко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жваненко (Савенко) Александра Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.09.1923

Дата смерти

13.01.2003

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1923

Отец: Савенко Иван Андреевич

Мать: Савенко Дарья Васильевна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Бракосочетание
До 1959

Муж: Жваненко Иван Мартьянович

Рождение ребёнка
До 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жваненко Иван Мартьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.2003
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