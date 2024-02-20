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(Фунотова/Фонотова/) Мария Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

17.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотова/ Ксения Левтеровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
17.09.1872
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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