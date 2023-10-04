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Пьянков Володя
Пьянков Володя
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1964
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Пьянкова (Асмус) Нина Карловна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1964
Отец: не указан
Мать:
Пьянкова Нина Карловна
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