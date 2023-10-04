Пьянков Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Володя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1964

Отец: не указан

Мать: Пьянкова Нина Карловна

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