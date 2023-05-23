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Адлерберг Эрих Густав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1738

Дата смерти

08.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1738

Отец: Адлерберг Самуил

Мать: Адлерберг Анна Барбара

Бракосочетание
29.09.1782

Жена: Адлерберг Екатерина-Вильгельмина

Рождение ребёнка
20.12.1784

Сын: Адлерберг Густав-Вильгельм

Мать ребёнка: Адлерберг Екатерина-Вильгельмина

Работа или профессия
Неизвестно
поручик шведской армии
Смерть
08.04.1823
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