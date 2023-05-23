Адлерберг Эрих Густав
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1738
Дата смерти08.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1738
Отец: Адлерберг Самуил
Мать: Адлерберг Анна Барбара
Бракосочетание
29.09.1782
Рождение ребёнка
20.12.1784
Сын: Адлерберг Густав-Вильгельм
Мать ребёнка: Адлерберг Екатерина-Вильгельмина
Работа или профессия
Неизвестно
поручик шведской армии
Смерть
08.04.1823