Евстратов Яков Иванович
Место рожденияСтарая Казачья Слобода
Дата рождения20.03.1897
Дата смерти15.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897
Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Фатеевна
Смерть
15.09.1943
Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Воскресенское Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Воскресенское