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Евстратов Яков Иванович

Место рождения

Старая Казачья Слобода

Дата рождения

20.03.1897

Дата смерти

15.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897

Отец: Евстратов Иван Андреевич

Мать: Евстратова Александра Самсоновна

Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Фатеевна

Смерть
15.09.1943
Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Воскресенское Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Воскресенское