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Канашев Иван Михайлович
Канашев Иван Михайлович
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Место рождения
Карпогоры
, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
18.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Канашев Михаил Яковлевич
1953 г.р.
Мать
Канашева (Шульгина) Екатерина Петровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Комментарий
Рождение
18.09.1989
Отец:
Канашев Михаил Яковлевич
Мать:
Канашева Екатерина Петровна
Карпогоры
, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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