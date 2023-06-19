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Канашев Иван Михайлович

Место рождения

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1989

Отец: Канашев Михаил Яковлевич

Мать: Канашева Екатерина Петровна

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область