Махнорылов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.06.1930
Дата смертиОколо 15.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.06.1930
Отец: Махнорылович Петр
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
22.06.1956
Сын: Махнорылов Александр
Мать ребёнка: Махнорылова Нина
Рождение ребёнка
Около 25.01.1961
Дочь: Азовцева Валентина
Мать ребёнка: Махнорылова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махнорылова Нина
Смерть
Около 15.06.1980