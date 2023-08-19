Махнорылов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнорылов Иван

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

Около 06.06.1930

Дата смерти

Около 15.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.06.1930

Отец: Махнорылович Петр

Мать: Агафья

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1956

Сын: Махнорылов Александр

Мать ребёнка: Махнорылова Нина

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 25.01.1961

Дочь: Азовцева Валентина

Мать ребёнка: Махнорылова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махнорылова Нина

Смерть
Около 15.06.1980
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