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Федоренко Петр Ларионович

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

25.05.1827

Дата смерти

17.09.1871

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1827

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
29.05.1827
ц. Святодуховская
Godparents:Титулярный Советник и Кавалер Иван Нестеров
Образование
С 28.08.1846 по 04.06.1851
Императорский Харьковский Университет
Действительный студент
Образование
До 1846
Екатеринославская гимназия
Работа или профессия
С 10.01.1852
Смоленская Казеная Палата
Канцелярский чиновник | Губернский секретарь
Работа или профессия
С 1856
СОВѢСТНЫЙ СУДЪ
Секретарь | Коллежский секретарь
Работа или профессия
С 1856
КОМИТЕТЪ О ГУБЕРНСКОМЪ КОННОЗАВОДСТВѢ
Производитель дѣлъ | Коллежский секретарь
Работа или профессия
С 1856 по 1857
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
секретарь Смоленского совестного суда | Коллежский секретарьhttp://rgia.su/imageViewer/img?url=nouLjcLOz8nKztmMmo2WnpPCzcbZkJ2VmpyLws3Ix8zLxs3M2ZiNkIqPws8=
Работа или профессия
С 10.01.1858
Тверь
Губернский Казеных Дел Стряпчий (помощники губернского прокурора, осуществлявшие надзор за законностью в губернии) | Титулярный Советник
Работа или профессия
С 1860
Тверь
Губернский Казеных Дел Стряпчий | Коллежский секретарь
Смерть
17.09.1871
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Натуральная болезнь
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