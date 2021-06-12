Ильяшенко Андрей Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1965
Дата смерти12.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильяшенко Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2021
Похоронен в Шелково