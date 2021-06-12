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Ильяшенко Андрей Геннадиевич

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

14.07.1965

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильяшенко Анна Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяшенко Анна Леонтьевна

Смерть
12.06.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен в Шелково
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