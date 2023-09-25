Пивкина (Ермакова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкина (Ермакова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.01.1990

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1906

Отец: Ермаков Андрей

Мать: Ермакова Матрена

Смерть
02.01.1990
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