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Пивкина (Ермакова) Анастасия
Пивкина (Ермакова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
02.01.1990
Пол
Женский
Отец
Ермаков Андрей
1886 г.р.
Мать
Ермакова Матрена
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Ермаков Андрей
Мать:
Ермакова Матрена
Смерть
02.01.1990
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