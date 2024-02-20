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Коссе Петр Федорович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1850

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Коссе Федор Борисович

Мать: Коссе Анна Константиновна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Елизавета Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-247,зап.-5
Смерть
1901
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
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