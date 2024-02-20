Коссе Петр Федорович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1850
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Коссе Федор Борисович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Бракосочетание
18.01.1871
Жена: Елизавета Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-247,зап.-5
Смерть
1901
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/