Захарлв Залимхан Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарлв Залимхан Алиевич

Захарлв Залимхан Алиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1975

Сын: Захаров Ислам Залимханович

Мать ребёнка: Дамаданова Зарипат Дамадановна

Рождение ребёнка
10.10.1981

Сын: Захаров Руслан Залимханович

Мать ребёнка: Дамаданова Зарипат Дамадановна

Смерть
Неизвестно
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