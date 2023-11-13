Губанова (Ибряимова) Анастасия Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти26.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
07.01.1899
Евгения Ивановна Сергунина (Щерина)
Бракосочетание
26.11.1900
также в поручителях Федор Ильич Демин и Василий Сергунин - оба неоднозначные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1901
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: воспаление мозговых оболочек