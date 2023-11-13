Губанова (Ибряимова) Анастасия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова (Ибряимова) Анастасия Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

26.10.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
07.01.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгения Ивановна Сергунина (Щерина)
Бракосочетание
26.11.1900

Муж: Губанов Пётр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
также в поручителях Федор Ильич Демин и Василий Сергунин - оба неоднозначные
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.10.1901
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: воспаление мозговых оболочек
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