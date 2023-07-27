Лапина (Лапина) Макрина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти25.05.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пуртова Марина Иванова
Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Лапин Даниил Иванов
Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев
Смерть
25.05.1818
Причина смерти: от горячки