Лапина (Лапина) Макрина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапина (Лапина) Макрина Иванова

Лапина (Лапина) Макрина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

25.05.1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пуртова Марина Иванова

Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Лапин Даниил Иванов

Отец ребёнка: Лапин Иван Лаврентиев

Смерть
25.05.1818
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки