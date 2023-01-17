Алашеев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлашеев Семен

Алашеев Семен

avatar

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Алашеев (однодворец) Егор Семенович

Мать ребёнка: Алашеева Матрена Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алашеев (однодворец) Филипп Семенович

Мать ребёнка: Алашеева Матрена Никифоровна

Смерть
До 1816
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close