Алашеев Семен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алашеев (однодворец) Егор Семенович
Мать ребёнка: Алашеева Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алашеев (однодворец) Филипп Семенович
Мать ребёнка: Алашеева Матрена Никифоровна
Смерть
До 1816