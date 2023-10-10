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Шипулин Николай Николаевич
Шипулин Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Мужской
Отец
Шипулин Николай Семенович
1930 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Шипулин Николай Семенович
Мать: не указана
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