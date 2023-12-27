Быков Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Михаил Иванов

Место рождения

Деревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Карасева Агрепина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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