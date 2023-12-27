Быков Михаил Иванов
Место рожденияДеревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Карасева Агрепина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Зыбино, Липецкий уезд, Тульская область
Смерть
Неизвестно