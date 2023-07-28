Жданов Козма Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Козма Федоров

Жданов Козма Федоров

avatar

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.11.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1805

Отец: Жданов Федор Захаров

Мать: Жданова Ирина Федорова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1831

Жена: Жданова Акилина Николаева

Рождение ребёнка
21.07.1834

Дочь: Улитта Козмина

Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1836

Сын: Жданов Стефан Козмин

Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1838

Дочь: Феодора Козмина

Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно