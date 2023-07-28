Жданов Козма Федоров
Место рождения
Дата рождения01.11.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1805
Отец: Жданов Федор Захаров
Мать: Жданова Ирина Федорова
Бракосочетание
09.01.1831
Рождение ребёнка
21.07.1834
Дочь: Улитта Козмина
Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева
Рождение ребёнка
25.03.1836
Сын: Жданов Стефан Козмин
Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева
Рождение ребёнка
09.03.1838
Дочь: Феодора Козмина
Мать ребёнка: Жданова Акилина Николаева
Смерть
Неизвестно