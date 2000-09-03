Абдрахманов Асаф Кутдуфович
Место рождения
Дата рождения20.12.1918
Дата смерти03.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1973 по 2000
Смерть
03.09.2000