Абдрахманов Асаф Кутдуфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрахманов Асаф Кутдуфович

Абдрахманов Асаф Кутдуфович

avatar

Место рождения

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1918

Дата смерти

03.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1973 по 2000
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
03.09.2000
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close