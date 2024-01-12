Кошкарева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарева Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960

Отец: Кошкарев Сергей Васильевич

Мать: Кошкарева Антонина Алексеева

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