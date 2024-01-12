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Кошкарева Ирина Сергеевна
Кошкарева Ирина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1960
Пол
Женский
Отец
Кошкарев Сергей Васильевич
1926 г.р.
Мать
Кошкарева Антонина Алексеева
1925 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960
Отец:
Кошкарев Сергей Васильевич
Мать:
Кошкарева Антонина Алексеева
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