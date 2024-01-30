Благинина Аграфена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Благинина Марья Егорова
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Благинина Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Благинина Матрена Егорова
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Благинин Иван Егоров
Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно