Благинина Аграфена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Аграфена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Благинин Андрей Егоров

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Благинина Марья Егорова

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Благинина Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Благинин Игнатей Егоров

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Благинин Анисим Егоров

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Благинина Матрена Егорова

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Благинин Иван Егоров

Отец ребёнка: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Егор Конанов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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