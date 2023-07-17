Канашев Валентин Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно