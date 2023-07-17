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Канашев Валентин Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Канашев Геннадий Иосифович

Мать: Канашева Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Канашева Любовь Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канашева Любовь Максимовна