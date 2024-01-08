Жаворонкова (Иванцова) Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Иванцова) Настасия

Место рождения

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Жаворонков Артемий

Смерть
Неизвестно
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