Жаворонкова (Иванцова) Настасия
Место рожденияс. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
27.01.1869
Муж: Жаворонков Артемий
Смерть
Неизвестно