Шепелева Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шепелева Устинья Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Шепелева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787