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Шепелева Татьяна Федоровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шепелева Устинья Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шепелев Степан Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шепелева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шепелев Василий Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шепелев Никита Петрович

Отец ребёнка: Шепелев Петр Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Петр Фролович

Смерть
1787
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