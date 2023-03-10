Смирнов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1853
Сын: Смирнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1862
Сын: Смирнов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Агрипина Павловна
Троицкое-Кайнарджи Московского у
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно