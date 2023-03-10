Смирнов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1853

Сын: Смирнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1862

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Агрипина Павловна

Троицкое-Кайнарджи Московского у
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Агрипина Павловна

Смерть
Неизвестно
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