Мазуркин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мазуркин Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазуркин Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно