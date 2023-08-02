Мазуркин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Мазуркин Моисей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мазуркин Илья

Мать ребёнка: не указана

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазуркин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: не указана

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно