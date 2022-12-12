Казанцева Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куприянов Александр Владиславович
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Куприянов Юрий
Отец ребёнка: не указан