Казанцева Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куприянов Александр Владиславович

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Куприянов Юрий

Отец ребёнка: не указан

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