Ломаев Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ломаев Петр Иванов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно