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Ломаев Иван Евдокимов

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ломаев Петр Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ломаев Василий Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно